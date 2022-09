Zien we jou bij ‘Brandstof’?

TER APEL – Op 30 september organiseert Gronings Vuur ‘Brandstof’, een avond vol verhalen over Westerwolde.

In het Spiekerhûs in Ter Apel organiseert Gronings Vuur ‘Brandstof’, 30 september een avond vol verhalen over Westerwolde. Het is een plek die ondernemers, kunstenaars, manager, innovators en hun publiek een omgeving biedt om samen na te denken over hoe de toekomst er uit kan gaan zien. Dat past heel goed bij Gronings Vuur, waar we met elkaar nadenken over hoe we onze toekomst zelf kunnen vormgeven.

Het programma van ‘Brandstof’ ziet er op 30 september van 19.30 uur – 22.30 uur als volgt uit:

Sprekers

Jochem Abbes (gemeente Westerwolde) De historie van Westerwolde

Willeke Bergman (educatieadviseur bij Waterschap Hunze en Aa’s) Het water in Westerwolde

Jelka Vale (Boswachter Staatsbosbeheer) De staat van het bos en haar toekomst

Harma de Roo (Bibliotheken Westerwolde) De mens in Westerwolde

Jongeren uit Westerwolde Hoe beleven zij Westerwolde?

Familie Kruise (boerenbedrijf Sellingen) De verandering van hun boerenbedrijf

Willemijn Ahlers (mens) Westerwolde en inclusie en diversiteit

Jan Loots (Klimaatambassadeur Westerwolde) Zijn rol in het Westerwoldse

Freek Lagerweij (cabaretier) De veranderingen in WesterwoldeProgramma

19.30 uur: inloop met koffie en thee expositie Kunstkring Westerwolde

20.00 uur: opening met Westerwolds Volkslied door Klaas Spekken

introductie Gronings Vuur door Gea Smidt

onthulling Gronings Vuur-vlag Westerwolde

3 sprekers

verrassende presentatie van jongeren uit Westerwolde

21.00 uur: PAUZE

vertel je verhaal aan het team van Gronings Vuur

expositie Kunstkring Westerwolde

21.15 uur: 4 sprekers

cabaretier Freek Lagerweij met een verhaal en een lied

spoken word door Karlijn Benthem

22.00 uur: nazit met drankje

expositie Kunstkring Westerwolde

Spiekerhûs, Sellingerstraat 45, Ter Apel

Ingezonden