Bands strijden om optredens op Pagefestival en Koningsdag tijdens Opblaaspop

STADSKANAAL – Speel je solo of in een bandje en wil je graag een keer op het ‘grote’ Pagefestival Stadskanaal optreden? Doe dan mee aan Opblaaspop. Hoofdprijs van deze battle op vrijdag 18 november in café ‘t Mingelmous in Stadskanaal is een optreden op de Pagestage tijdens het Pagefestival 2023. Als kers op de taart mag je bovendien komen spelen op het podium op het Menistenplein tijdens Koningsdag 2023.

“Met Opblaaspop geven wij bandjes en artiesten de mogelijkheid om voor publiek op te treden”, vertelt voorzitter Nico Wiersema van het Pagefestival. “De winnaar is volgend jaar op twee grote podia in Stadskanaal te zien tijdens twee grote evenementen: het Pagefestival – dat van 16 tot en met 18 juni 2023 plaatsvindt – en Koningsdag. Op deze manier willen wij de jeugd stimuleren om popmuziek te maken en talent een kans geven om zich in de kijker te spelen.”

Wiersema vertelt dat met deze editie van Opblaaspop een oude traditie herleeft: “Opblaaspop vond in de beginjaren plaats in een café in Stadskanaal, ergens in november. Later verhuisde het naar het festivalterrein, op de vrijdagavond voor Pagepop. Nu gaan we terug naar hoe het begon: Opblaaspop in november, in een café.”

Bandjes en artiesten die willen meedoen aan Opblaaspop kunnen zich tot maandag 31 oktober 2022 opgeven via mail info@pagefestival.nl . De vakjury kiest uit alle aanmeldingen zes deelnemers, die zich op vrijdag 18 november in ‘t Mingelmous met een optreden van twintig minuten mogen presenteren. Een vakjury beoordeelt de optredens en wijst een winnaar aan. Publiek is welkom tijdens Opblaaspop, de toegang is gratis. De battle begint om 22.00 uur.

