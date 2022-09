De strijd om de Molenprijs 2022 is in volle gang

NOORDBROEK, REGIO – Sinds woensdag 7 september zijn de stembussen voor de VriendenLoterij Molenprijs 2022 geopend. Om de hoofdprijs van 75.000 euro binnen te slepen halen de 4 genomineerde stichtingen alles uit de kast. De enthousiaste teams vrijwilligers maken zich op voor hun laatste campagneweek, want zij hebben nog tot 2 oktober om zoveel mogelijk publiekstemmen te werven. Iedere stem is voor hun project in ieder geval één euro waard, maar zowel in Vianen, Hellouw, Oudegein als Noordbroek dromen ze natuurlijk van het winnen van de hoofdprijs. Met flyers, T-shirts, buttons, QR-codes, posters, spandoeken en evenementen vragen zij aandacht voor hun projecten.

Vier zeer verschillende projecten, dus veel te kiezen.

Met de organisatie van de Molenprijs vraagt De Hollandsche Molen met steun van de VriendenLoterij ieder jaar aandacht voor het belang van het behoud van de molens is Nederland. Omdat molens hét nationale symbool zijn lijkt het bijna vanzelfsprekend dat er nog 1200 oude molens in ons landschap draaien en malen. Voor het behoud is echter veel geld nodig en zijn er heel veel gepassioneerde vrijwilligers aan het werk. Dit jaar maken de campagnes voor de Molenprijs de diversiteit in molenland mooi zichtbaar. Naast aandacht voor de molens zelf is er een project gericht op het molenerf, een project voor educatie van de jeugd en zelfs een initiatief om een historische molen die verdween weer geheel te reconstrueren.

Een spannende strijd in Midden Nederland

In Vianen werkt de Stichting Herbouw Wipkorenmolen Vianen al jaren onvermoeibaar aan de reconstructie van een bijzondere molen uit 1691, waarvan de oorspronkelijke bouwtekeningen in het gemeentearchief bewaard zijn gebleven. Het fundament ligt er al. De Molenprijs kan de onderbouw mogelijk maken. Daarmee krijgt Vianen er straks weer een prachtig icoon bij, goed zichtbaar vanaf A2 en de spoorbrug over de Lek.

Op steenworp afstand aan overkant van de Lek wil Stichting Poldermolen Oudegein graag aan jong en oud laten zien hoe hier vroeger de polder werd droog gehouden. In de speelpolder die wordt ontwikkeld in het Stadspark Oudegein kunnen kinderen straks zelf het waterpeil regelen, met een molenrad en een sluisje.

In Hellouw wil Stichting Molens Gelders Rivierenland het molenerf van de Voorste Molen in authentieke vorm behouden voor de toekomst. Een oud bakhuisje en een molenschuur moeten worden gerestaureerd, zodat je je hier, ondanks de A15 en de moderne windturbines in de verte, nog even in het leven van vroeger kunt verplaatsen.

Niet eerder lagen drie genomineerden geografisch zo dicht bij elkaar. Het maakt de strijd om de stemmen in midden Nederland dit jaar extra spannend.

Groningen gaat opnieuw de strijd aan

De vierde genomineerde heeft in het noorden van het land minder last van lokale concurrentie. In Noordbroek moet korenmolen De Noordstar worden gerestaureerd om te kunnen blijven draaien. Reden genoeg voor Molenstichting Midden- en Oost Groningen om opnieuw de strijd om de Molenprijs aan te gaan. De ervaring die vorig jaar werd opgedaan toen zij meededen voor de restauratie van poldermolen De Dellen komt daarbij uitstekend van pas. De stichting werd toen nipt tweede, maar gaat dit jaar voor de winst.

Elke stem is een euro waard en misschien veel meer.

Alle stemmen zijn zeer welkom, want iedere stem is voor het gekozen project een euro waard. En mogelijk nog veel meer. Onder de stemmers wordt een bijzonder weekend weg in een molen verloot door De Hollandsche Molen.

Stemmen kan tot en met 2 oktober op www.molenprijs.nl

Over de VriendenLoterij Molenprijs

De Hollandsche Molen is de belangenvereniging van de ruim 1200 oude wind- en watermolens die Nederland nog heeft. De VriendenLoterij Molenprijs is een jaarlijkse publieksprijs, ingesteld door De Hollandsche Molen in samenwerking met de VriendenLoterij. Met de prijs willen beide organisaties laten zien dat molens een onmisbaar en belangrijk onderdeel zijn van het Nederlands cultureel erfgoed. De prijs stelt een molen in staat een langgekoesterde wens in vervulling te laten gaan of grote projecten uit te voeren waardoor de molen behouden blijft.

