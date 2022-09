Leren van en in de natuur in Ter Apel

TER APEL – Sinds kort staat er aan de Hanetangerweg in Ter Apel tegen de bosrand aan een Mongoolse tent (yurt). Hier zijn Bart en Justine bezig met het opbouwen van een centrum: Kinderen van Moeder Aarde. Dit is een plek voor jong en oud om in verbinding met de natuur ook te leren over je eigen natuur. Naast dat er een wekelijks aanbod is voor volwassenen, zullen vanaf november ook wekelijkse lesjes van start gaan voor de kinderen van Ter Apel: Natuurwerkplaats.



In deze lesjes staat het contact met de natuur centraal. Op een speelse manier gaan we leren over de natuur, creëren met de natuur, en leren van de natuur. Elke periode zullen we met een ander thema werken. De ene week zal de natuur meer als spiegel dienen voor de kinderen om zichzelf beter te leren kennen, de andere week gaan we praktisch aan de slag met hutten bouwen, of onze eigen kruidenzalf maken. Soms vinden de lessen buiten plaats in het bos en gaan we daar op ontdekkingstocht. Andere dagen vinden ze plaats in de yurt.



Kernwoorden voor deze middagen zijn: nieuwsgierigheid, creativiteit en zelfredzaamheid. De natuur is een grote bron van inspiratie voor elke leeftijd en deze inspiratie zal worden benut om de natuurlijke leergierigheid van de deelnemende kinderen te stimuleren en zo hen via spel en beweging aan te moedigen meer te leren over hoe ze in een harmonieuze verbinding met zichzelf en de wereld om zich heen kunnen leven, wat wij voor de natuur kunnen betekenen en wat de natuur voor ons kan betekenen.

Voor meer informatie, kan je mailen naar: info@kinderenvanmoederaarde.org

Ingezonden