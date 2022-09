Student Hidde Dijkstra nationaal kampioen ploegen

Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 23 september, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

MEER BEWOLKING | BEETJE REGEN OP KOMST

Het wordt allemaal niet zo zonnig als gisteren want vanochtend is het nog redelijk helder maar er komt al wat meer bewolking. Vanmiddag raakt het bewolkt en vanavond is er kans op een beetje regen. Dat zal allemaal niet veel zijn maar vannacht en morgenochtend is er kans op wat meer regen of motregen. De maximumtemperatuur voor vandaag is zo’n 18 graden en er staat een zwakke tot matige zuidenwind.

Ook morgenmiddag kunnen er nog enkele buien vallen maar daarna komen er opklaringen, en morgenavond en zondag zullen overwegend droog zijn. De wind draait dan naar het noorden en de middagtemperaturen zijn morgen en zondag 15 á 16 graden.

Dat is iets beneden normaal voor de laatste week van september en na dit weekend wordt het nog wat kouder met 13 tot 15 graden. Er zijn dan van tijd tot tijd ook flinke buien, soms met hagel of onweer. Dus vandaag is het begin van de herfst, en vooral morgen en volgende week doet het weer daar ook aan mee met wat regen of een paar flinke buien.