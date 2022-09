Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 24 september, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

WISSELEND WEEKEND | VOLGENDE WEEK BUIIG

Het is vandaag nog redelijk wisselvallig met eerst veel bewolking en verspreid wat regen, maar vanmiddag komen er meer opklaringen en dan blijft het op de meeste plaatsen droog. Aanvankelijk staat er een veranderlijke wind maar vanmiddag en vanavond komt er een matige noordenwind en de maximumtemperatuur is ongeveer 16 graden.

Vanavond en vannacht is het vrij helder en een beetje koud met minimumtemperatuur rond 6 graden. Morgen wordt het opnieuw een graad of 16 en er zijn mooie zonnige perioden met stapelwolken. Het blijft overwegend droog maar later neemt de bewolking toe.

Maandag is dan ook een andere zaak want een front brengt dan veel regenbuien en maar 13 of 14 graden. Daarna valt er regelmatig ook een bui, waarbij sommige met hagel. Hard waaien doet het niet en er komt voorlopig geen storm, maar het zal koud zijn met ’s middag 10 tot 14 graden en ’s ochtends maar 5 tot 10 graden.