Bibliotheek Winschoten staat vanaf de herfstvakantie open voor basisschoolleerlingen om kennis te maken met de damsport

WINSCHOTEN – Vanaf woensdag 19 oktober wordt, in samenwerking met de Bibliotheek Winschoten, de basisschoolleerlingen in de regio Oost Groningen de mogelijkheid geboden kennis te maken met de damsport in de bieb van Winschoten. Daarvoor zat de jeugdafdeling van Damclub Winschoten in het gebouw van S.V. Bovenburen aan de Tromplaan in Winschoten. Echter, door de coronamaatregelen van de afgelopen jaren, is het aantal jeugdleden bij Damclub Winschoten namelijk flink gereduceerd.

Omdat tegenwoordig steeds meer kinderen gebruik maken van de bieb, is voor deze locatie gekozen. Van 14.00 tot 16.00 uur kunnen de liefhebbers kennis maken met de damsport in de zogenaamde “cursusruimte” van de bieb. Hierbij worden de kinderen begeleidt door ervaren trainers. In eerste instantie gaan de spelregels de revue passeren. Daarnaast kunnen de kinderen opgaan voor een damdiploma.

