Dieven crashen met gestolen auto

GRONINGEN, WINSUM – Vrijdagochtend rond 04.00 uur meldde een man zich bij de politielocatie aan Sontweg in Groningen met het verhaal dat hij even daarvoor ontsnapt was uit zijn huis aan de Kaaij. Drie mannen waren daar bij hem binnen en hebben hem vastgehouden en beroofd. Hij had zich naar eigen zeggen kunnen bevrijden en was daarna naar de Sontweg gekomen.

Daar vertelde hij agenten dat de mannen ook zijn auto meegenomen hadden. Het slachtoffer was lichtgewond en ambulancepersoneel heeft hem voor behandeling naar het ziekenhuis vervoerd.Het kenteken van de gestolen auto werd in de ANPR gezet en daardoor kwamen agenten de auto op het spoor ter hoogte van Bedum. Toen de verdachten de politie auto zagen, gingen ze er vandoor.

In Winsum crashte de auto ter hoogte van de Netlaan. Twee mannen vluchtten uit de auto weg en de derde verdachte werd direct bij de auto aangehouden. Met behulp van warmtebeelden en de inzet van een politiehond konden agenten het tweetal in nabijgelegen bosjes traceren en aanhouden. De drie mannen komen allen uit Groningen en zijn 33, 37 en 25 jaar. Ze zitten vast voor verhoor en de politie heeft de zaak in onderzoek.

Bron: Politie Ommelanden Noord