Het is Kinderboekenweek in de bibliotheek

WESTERWOLDE, STADSKANAAL – Of je nu 6 jaar oud bent of 12, de natuur blijft je verbazen. Beleef de wereld door de ogen van een mier of ga op reis naar het diepste punt van de oceaan met de allerleukste kinderboeken. Onder het motto Gi-Ga-Groen! kunnen kinderen tijdens de Kinderboekenweek (van 5 tot en met 16 oktober) op avontuur in de Bibliotheken van Stadskanaal en Westerwolde.

Wat is het liefste dier? De oudste boom? Of het harigste beest? Je ontdekt het in de bibliotheek tijdens de Kinderboekenweek van 5 tot en met 16 oktober. Er is een speurtocht, een natuurvoorstelling, boomhutten bouwen en heel veel mooie (voor)leesboeken over de natuur. Al doende leren kinderen ook hoe ze de natuur een handje kunnen helpen. Bijvoorbeeld door het maken van zaadbommen.

Speurtochten, boomhutten en voorstellingen.

De datums van de natuurvoorstelling van Jos Tipker in de bibliotheek zijn te vinden op www.biblionetgroningen.nl/kinderboekenweek. Op 15 oktober kun je samen met de boswachter van Natuurmonumenten een boomhut bouwen. Start om 10.00 uur parkeerplaats gasterij Smeerling. De speurtocht met het ‘Biebrecordboek van de natuur’ kun je tijdens de Kinderboekenweek doorlopend meedoen. Een avontuurlijk parcours in de bibliotheek langs 9 records van de natuur. Kom langs en doe mee! Liever online aan de slag? Bouw dan een OERRR Waanzinnige Boomhut in Minecraft. Wil je nog meer games spelen? Kom dan op 8 oktober naar de Gi-Ga-Groene bus. Van 10.00 tot 11.30 in Musselkanaal (W. Diemerplein) en van 13.30 tot 15.00 in Vlagtwedde (MFA ’t Aambeeld).

Een warm welkom

Iedereen is welkom in de bibliotheek, ook als je geen lid bent. Niet-leden kunnen gebruikmaken van de collectie en meedoen aan activiteiten in de bibliotheek. Alleen voor het lenen van boeken en andere materialen is een lidmaatschap nodig. Voor kinderen tot 18 jaar is het lidmaatschap gratis.

Ingezonden