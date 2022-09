Vertel het verhaal van je leven

EMMEN, BORGER-ODOORN – Inwoners van Emmen en Borger-Odoorn hebben bijzondere verhalen te vertellen. Humanitas Emmen/Borger-Odoorn zoekt deze mensen. ‘Het gaat om mensen die willen vertellen over een bijzonder beroep, gebeurtenis of andere ervaring die hun leven sterk beïnvloed heeft.’

‘Het zijn maar een paar suggesties. Humanitas bepaalt niet wat bijzonder is of niet. We helpen mensen het verhaal op papier te zetten’, aldus Sylvia Schenderling, coördinator van het nieuwe project Het verhaal van je Leven. De verhalen zijn bestemd voor bijvoorbeeld familie.

Genoeg verhalen

Schenderling is ervan overtuigd dat er genoeg levensverhalen te vertellen zijn in Zuidoost-Drenthe. ‘Uit ervaring in andere steden blijkt dat mensen herinneringen graag willen bewaren, voor hun kinderen of kleinkinderen bijvoorbeeld. Maar ze weten vaak niet waar te beginnen. Bovendien helpt het als er regelmatig iemand langs komt om mee te denken, teksten in de computer te zetten, of adviezen te geven. Naast vertellers zijn we daarom ook op zoek naar vrijwilligers die mee willen helpen deze levensverhalen vast te leggen.’

Samenwerken

De vrijwilliger hoeft volgens de Humanitas-coördinator beslist geen professioneel schrijver te zijn. Ook de deelnemer hoeft niet per se goed te kunnen vertellen.’ Door samen te werken aan het ‘Verhaal van je Leven’ ontstaat er uiteindelijk iets moois. Nieuwsgierigheid naar de verhalen van de deelnemer is het belangrijkste.’ Alle vrijwilligers kunnen vooraf en tijdens hun werk met de deelnemers rekenen op training en een goede begeleiding door Humanitas Emmen/Borger-Odoorn.

