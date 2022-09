Expositie ‘Kunst in het Spiekerhûs’ in Ter Apel geopend

TER APEL – Stichting Kunstkring Westerwolde organiseert in samenwerking met Kunstkreis Haren de expositie ‘Kunst in het Spiekerhûs’. De expositie werd zaterdag geopend.

De kunstkringen hebben de eer om als eersten zich te presenteren in de nieuwe locatie ‘Spiekerhûs’, gelegen aan de Sellingerstraat 45 in Ter Apel. Naast de leden van beide kunstkringen zijn voor deze gelegenheid ook andere kunstenaars uit de regio’s Westerwolde en Haren (Ems) uitgenodigd deel te nemen aan de expositie. Zo is er ook eindexamenwerk te zien van leerlingen van de RSG. Het gaat om verschillende kunstvormen, gemaakt door zowel amateurs als professionals.

In de week van 26-30 september is er een aantal activiteiten voor genodigden in het Spiekerhûs. In de weekenden van 24-25 september en 1-2 oktober is de expositie op zaterdag en zondag geopend voor het publiek van 10.00-17.00 uur.

Foto’s: Johannes Velthuis