Themawandeling eetbare wilde planten

GASSELTE – Herfst is de tijd voor eetbare wilde bessen, wortels en zaden. En er zijn nog een heleboel planten die je als salade kunt eten. In de bossen van het mooie natuurgebied Gasselterveld in Drenthe gaan we 30 september op zoek naar de eetbare wilde planten van dit seizoen.

Hoe kun je ze herkennen en gebruiken? En waar moet je op letten bij het plukken? Onderweg vertelt de ervaren wildplukgids Leah van In Het Wilde Weg ook hoe je paardenbloemwortels kunt omtoveren tot een herfst-lekkernij! Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan het belang van respect voor de natuur. De berm, het veld en het bos zullen na deelname aan deze wandeling nooit meer hetzelfde zijn.

De wandeling duurt circa twee uur. Na afloop krijg je een PowerPoint met de belangrijkste eetbare planten / bomen en een paar recepten ter inspiratie thuis gestuurd via de mail. Meer informatie is te vinden op www.inhetwildeweg.nl Datum: vrijdag 30 september 10.30 – 12.30 uur Thema: eetbare wilde bessen en planten in de herfst De definitieve start locatie volgt na aanmelding

Aanmelden: per mail naar info@inhetwildeweg.nl

