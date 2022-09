Wandelfestival TodN in 2023 in Westerwolde

WESTERKWARTIER, WESTERWOLDE – Vanmiddag werd ter afsluiting van het wandelfestival Tocht om de Noord (TodN) in het Westerkwartier de TodN vlag overhandigd aan burgemeester Jaap Velema van de gemeente Westerwolde.

Volgend jaar is gemeente Westerwolde de gastgemeente van Tocht om de Noord. Vanmiddag overhandigde burgemeester Ard van der Tuuk van de gemeente Westerkwartier de TodN vlag aan burgemeester Jaap Velema van de gemeente Westerwolde.

De tweedaagse belevenistocht is in het laatste weekend van september 2023. De startplaats wordt: Bourtange. Het Motto is: Moi-Moin. De wandeling van de zaterdag gaat de grens met Duitsland over en de wandeling op de zondag gaat door het mooie Westerwolde.

Ingezonden door Ooldrik Modderman