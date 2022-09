Westerwolde kent prima competitiestart met winst op LEO

VLAGTWEDDE – Een wedstrijd van de gemiste kansen, zo kan het duel tussen Westerwolde en LEO (Loon) het best worden gekarakteriseerd. Kwam LEO slechts tot één welgetelde kans gedurende de gehele wedstrijd, Westerwolde kwam op z’n minst tot acht opgelegde kansen. Gelukkig voor de rood-witten uit Vlagtwedde werd één van die kansen in een treffer omgezet. Tien minuten na rust kwam Westerwolde door Sander van Hoorn op 1 – 0 en deze voorsprong werd uiteindelijk op een prima manier over de streep getrokken. Door deze winst kennen de spelers en begeleiding van Westerwolde dus een voortreffelijke competitiestart in een voor hen nieuwe competitie-indeling en kan er dan ook met het nodige vertrouwen naar de komende wedstrijden worden uitgekeken.



De eerste helft kende de wedstrijd een veelal gelijk opgaand beeld. Waar LEO tot één schot op doel kwam, creëerde Westerwolde drie schietkansen die onder ander van René v.d. Laan en Merill Wakker niet de goede richting meekregen. Beide keepers werden in dit deel van de wedstrijd dan ook niet op de proef gesteld en derhalve kon scheidsrechter Reints (die de wedstrijd prima onder controle had) beide teams met een 0 – 0 tussenstand naar de thee sturen.



Gelukkig voor het nog in redelijke mate toegestroomde publiek kantelde de wedstrijd in het tweede bedrijf, met name qua beleving. Een feller spelend Westerwolde trok de wedstrijd meer en meer naar zich toe, hetgeen direct al resulteerde in goede kansen voor René v.d. Laan en Sander van Hoorn. Maar zoals vaker in deze wedstrijd was doelman en aanvoerder Jasper Dussel een sta in de weg. Dat veranderde in de 55e minuut. Na goed doorzetten van Merill Wakker werd zijn hoge, teruggetrokken voorzet op prima manier door centrumspits Sander van Hoorn binnen geknikt: 1 – 0. Westerwolde bleef jagen op de tweede treffer, maar grote, soms voortreffelijk uitgespeelde kansen waren niet aan onder meer Sander van Hoorn, René v.d. Laan en Mark Geukes besteed. Daartegenover slechts één kans voor LEO, maar de goed ingeschoten bal werd in de 78e minuut vakkundig door doelman Rudie Bergman gepareerd. Een en ander betekende dat Westerwolde na het laatste fluitsignaal van de arbiter met de eerste driepunter het veld kon verlaten.



Het moge gezegd worden, al met al dus een verdiende overwinning voor de mannen van trainer Richard Streuding. En mocht de afronding van de vele gecreëerde kansen de komende weken nog wat beter willen vlotten, dan moet ondanks de versterkte degradatieregeling handhaving of meer in deze derde klasse haalbaar zijn.

De volgende stap daartoe kan volgende week zondag worden gezet waar in de stad Groningen FC Lewenborg de volgende, onbekende tegenstander is. De wedstrijd begint om 14.00 uur.



Opstelling Westerwolde: Rudie Bergman – Frank Riks – Rik te Velde – Rudolf Riks – Mikai Luijten (60e min. Mark Geukes) – Joran Luijten (80e min. Wilco Huls) – Kevin v.d. Laan – Arjen Heidekamp – Merill Wakker (70e min. Julian Smid) – Sander van Hoorn (80e min. Michel ter Horst) – René v.d. Laan



Scheidsrechter: dhr. J. Reints

Aantal toeschouwers: 100

Amusementswaarde: 7

Tekst: HJ Pleiter

Foto’s: HJ Pleiter en Bé Eelsing, klik HIER voor meer foto’s