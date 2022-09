Zestien ondernemers tonen tijdens het Fashion Event hun nieuwe collecties

Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 25 september, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

EEN ENKELE BUI | GURE WEEK

Het wordt een vrij mooie zondag met veel en ook brede opklaringen, maar ook wolkenvelden en daaruit is er vanmiddag vanuit het noorden kans op een bui. Daarbij stijgt de temperatuur tot 14 á 15 graden en er komt een zwakke tot matige wind uit noordwest tot noord te staan.

Vanavond raakt het bewolkt en later vannacht is er kans op regen, en morgen is een natte dag met flinke perioden met regen en een matige tot krachtige zuidwestenwind. Minimumtemperatuur rond 8 graden en maximum rond 12 graden, dus het wordt ook nog eens een koude dag.

Na morgen zijn er meerdere lagedrukgebieden in de buurt en het is dan ook erg wisselvallig en guur, met soms wat zon maar regelmatig ook een flinke bui, met kans op hagel. Middagtemperatuur tot het volgende weekend rond 13 graden, minimumtemperaturen rond 6 graden.