Informatieavonden SchuldHulpMaatje Westerwolde

In Nederland heeft 1 op de 5 huishoudens te maken met schulden. Uit schaamte zoeken veel mensen (te) laat hulp. SchuldHulpMaatje zet zich vanuit christelijke naastenliefde in om mensen met financiële problemen zo vroeg mogelijk te bereiken en zonder verwijten te helpen. Begeleiding in gedragsverandering en financiële zelfredzaamheid staat daarbij centraal. Het doel is om de toenemende schuldenproblematiek terug te dringen.



Jaarlijks krijgen bijna tienduizend mensen persoonlijke hulp van ongeveer tweeduizend gecertificeerde SchuldHulpMaatjes (vrijwilligers), verspreid over vele plaatsen en regio’s in Nederland.

Via de websites worden nog eens tienduizenden mensen geholpen. De aanpak van SchuldHulpMaatje is een welkome aanvulling op de professionele schuldhulpverlening.



Voor iedereen die meer over SchuldHulpMaatje wil weten of er over denkt Maatje te willen worden, worden er twee avonden in de gemeente Westerwolde, te weten 6 oktober in ’t Kruispunt te Vlagtwedde en 11 oktober in De Regenboog te Ter Apel. Beide avonden beginnen om 20.00 uur. Entree is gratis.



Ingezonden