Korenavond in Oude Pekela wordt Korenfestival

OUDE PEKELA – De alom bekende Korenavonden in Oude Pekela zijn helaas gestopt. Amusementskoor de Zwalkers heeft daarom besloten door te gaan onder de naam “Korenfestival Oude Pekela”.



Het eerste Korenfestival zal plaatsvinden op 13 oktober aanstaande, vanaf 19.30 uur in de RK Kerk te Oude Pekela. Deuren open om 18.45 uur. Meewerkende koren zullen zijn: DES uit Veelerveen, Störmwind uit Wedde, Friends uit Blijham en De Zwalkers uit Oude Pekela. Tevens zal zanger Ronald van der Woude uit Pekela enkele nummers ten gehore brengen. Presentatie van deze avond is in handen van Nelleke Buzeman.



Leden van de kerk verkopen in de pauze koffie/thee met koek of cake. Net als voorgaande jaren zal er géén entree worden gevraagd. De gratis toegangskaarten zijn te verkrijgen bij Schoenen Service Brockschmidt in Oude Pekela en Bakkerij Westers in Nieuwe Pekela. Wel vragen wij als organisator een vrije gift aan de deur na afloop van het festival.



U bent van harte uitgenodigd om bij het eerste “Korenfestival” in Pekela aanwezig te zijn. Graag ontmoeten wij u op 13 oktober aanstaande.

