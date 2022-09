DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Bunde

Het grensoverschrijdend politieteam heeft gisteravond om 18.50 uur op de parkeerplaats Bunderneuland een 22 jarige Nederlander aangehouden. Hij was kort daarvoor de grens gepasseerd. De man bleek gesignaleerd te staan. In 2019 was hij veroordeeld tot het betalen van een boete van 300 euro inzake de wet op verdovende middelen. Met het betalen van de boete bleef hem gisteren een gevangenisstraf van 15 dagen bespaard.

Meppen

Gisteren is tussen 11.35 en 12.00 uur op de parkeerplaats van een supermarkt aan de Schwefinger Straße een grijze VW Caddy beschadigd. In de deur aan de passagierszijde zit een deuk. Dit is vermoedelijk veroorzaakt doordat iemand er met een autodeur tegen aan gekomen is. De politie is op zoek naar de veroorzaker van de schade.