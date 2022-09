Oekraïense vluchtelingen aan de slag met Stadskanaalster blikvangers 

Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 27 september, 17.00 uur door John Havinga

WISSELVALLIGE WEEK | TEMPERATUREN AAN DE LAGE KANT

Het wordt een onbestendig weekje want depressies en buien komen vanuit het noordwesten naar ons toe. We hebben al te maken gehad met diverse buien, maar ook vanmiddag en vanavond krijgen we af en toe een bui. Vannacht blijft het meest droog en komt er mist en lage bewolking. Die morgenochtend eerst nog even verkeers-belemmerend kan zijn.

Morgen is er eerst nog droog weer en lost de mist op en dan schijnt de zon geregeld. Maar daarmee komt ook de buiigheid terug. De wind komt uit het noordwesten tot noorden en het wordt ongeveer 14 graden.

Donderdag en vrijdag trekken de buien en het lagedrukgebied weg. Het blijft overwegend droog en de temperaturen komen op een iets hoger niveau rond 14 á 15 graden te liggen. In het weekend wordt het weer erg wisselvallig met regenachtig weer op zaterdag en veel buien op zondag.