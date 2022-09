Succesvol weekend SV Veendam Atletiek

VEENDAM – Afgelopen weekend stonden leden van SV Veendam Atletiek aan de start van meerdere hardloopwedstrijden. En niet onverdienstelijk! Bij de Woellust Run in Wildervank op zaterdag, waren drie eerste plaatsen voor leden van SV Veendam. Bij de 7 km van Martenshoek op zondag, was SV Veendam ook goed vertegenwoordigd nam de club beslag op zes podiumplaatsen.

Woellust Run

Op zaterdag 24 september was na twee coronajaren de Woellust Run weer terug van weggeweest met de achtste editie. De Woellust Run staat garant voor veel support en gezelligheid langs het parcours en een uitdagend en bochtig stratencircuit. De 5 km wedstrijd werd bij de dames met ruime voorsprong van 5 minuten gewonnen door Manon Otter. Merwin Dollison won de 5 km bij de heren in een parcoursrecord van 16:51. Op de 10 km ging de overwinning bij de dames verrassend naar Hye Jin van Dorssen met een voorsprong van 3 minuten.

7 km van Martenshoek Op zondag 25 september stond een groep fanatiekelingen van SV Veendam aan de start van de 7 km van Martenshoek. Een goed georganiseerde wedstrijd met start en finish in het centrum en met fanfaremuziek langs het parcours. Namens SV Veendam Atletiek stonden 11 lopers aan de start. Na het horen van het startschot zat de snelheid er direct flink in. De eerste loper kwam binnen in een tijd van 25:17. Vlak hierachter werd de dameswedstrijd op slechts één seconde beslist. Annewil Schreuder trok na een spannende race net aan het kortste eind en kwam binnen in een tijd van 25:38. Steffi Menzinga kwam heel knap als derde dame over de finish in een nieuw persoonlijk record van 28:18. De eerste heer van SV Veendam was Klaas Brouwer in een tijd van 26:33, goed voor een tweede plaats in de categorie heren 45+. Henriëtte Lagerwerf werd tweede in de categorie dames 45+, Annemiek Opten werd hier derde. Harmannus Hovinga won in de categorie heren 60+.

Meetrainen met SV Veendam Atletiek?

SV Veendam Atletiek is een gezellige en sportieve atletiekvereniging voor iedereen. Jong en oud kan meetrainen op eigen niveau. Wil je starten met hardlopen, je persoonlijke records verbeteren, je looptechniek verbeteren en/of kom je voor de gezelligheid? Dan ben je bij SV Veendam Atletiek aan het juiste adres! Je bent van harte welkom om een keer vrijblijvend mee te trainen. Stuur voor gratis kennismakingstrainingen een mailtje naar secretarissvveendamatletiek@gmail.com.

Ingezonden door: Esther Korte Secretaris SV Veendam Atletiek