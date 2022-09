Toneelvereniging PALVU viert 85 jarig bestaan

OUDE PEKELA – De toneelvereniging PALVU bestaat 85 jaar.



Op 28 september 1937 werd vanuit het socialistische zangkoor Morgenrood een arbeiderstoneelvereniging opgericht. Deze vereniging kreeg de naam PALVU (Proletariërs Aller Landen Verenigt U). De eerste regisseur van de vereniging was (meester) Hagen Schetsberg.

Wie had toen kunnen bedenken dat PALVU zoveel jaren later haar 85-jarig bestaan zou vieren. Vroeger had iedere zuil en buurt haar eigen toneelvereniging. Zoals in zoveel plaatsen zijn ook in Pekela deze verenigingen met de jaren helaas bijna allemaal ter ziele gegaan. Gelukkig is PALVU anno 2022 nog een hele actieve vereniging en trekken wij ieder jaar nog volle zalen tijdens onze uitvoeringen. Daarnaast kennen de mensen die niet op onze uitvoeringen komen PALVU wellicht van onze prominente aanwezigheid op de Jaarmarkt in Oude Pekela.



De mensen van PALVU doen ieder jaar hun uiterste best om een leuk en boeiend toneelstuk voor het voetlicht te brengen. Deze keer is besloten om een stuk te gaan spelen uit ons roemruchte verleden. Wij spelen dit seizoen het blijspel “Een beeld van ‘n man” geschreven door J. Hemmink-Kamp. Dit stuk heeft PALVU ook gespeeld in het seizoen 1979/1980 en wij hopen er net zoveel succes mee te hebben als toen. Tot nu toe zijn er een drietal speeldata bekend:

Zaterdag 4 maart 2023 in De Riggel in Boven Pekela.

Zaterdag 25 maart 2023 in De Binding in Oude Pekela.

Zaterdag 1 april 2023 in De Binding in Oude Pekela.



Begin 2023 zal er meer informatie bekend worden over de kaartverkoop en eventuele extra speeldata. Inmiddels zijn we begonnen met de eerste repetities. Dit jaar staan we voor het eerst onder de artistieke leiding van de zeer ervaren regisseur Frits Alma.



Wij hebben ons jubileum dinsdag 27 september met de leden gevierd onder het genot van een heerlijk stuk slagroomtaart en een lekker hapje. Daarnaast zullen we tijdens de uitvoeringen uiteraard ook stilstaan bij ons jubileum. Als laatste wil het bestuur van PALVU nog van deze gelegenheid gebruik maken om onze leden, sponsoren en vooral ook ons trouwe toneelpubliek te bedanken. Samen maken we PALVU tot het succes wat het nog steeds is.

Martin Wiekens

Foto’s: Fred Stötefalk