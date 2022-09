Aankomende zaterdag Borrel met de Buren in Winschoten, maar wat kun je verwachten?

WINSCHOTEN – Deze zaterdag is het zover, de Borrel met de Buren in Winschoten. Wat kun je precies verwachten? In ieder geval gratis toegang, een leuke line-up, diverse activiteiten ÉN géén regen!

Programma

Naast het muziekprogramma zijn er diverse activiteiten waaronder springkussens en kun je je laten schminken. Het programma start om 12.00 en zal afgetrapt worden door een dansshow van F2 Dance Company, vervolgens zal de officiële opening gedaan worden door burgermeester Cora-Yfke Sikkema.



Het programma ziet er als volgt uit:

12.00 F2 Dance Company

12.30 Opening door burgermeester Cora-Yfke Sikkema

12.35 De Click

13.15 Soap Blues

14.30 Trofinio

15.30 Loco-Motive

16.30 Little Cash & Josien Bakker

17.15 Evert Baptist

18.00 Officiëel proost moment

18.15 Lars Koehoorn

19.00 The Shakedown 8

20.30 Sodom Billy

22.00 Alloway

Weersverwachting

De organisatie houdt de weersverwachtingen al langere tijd in de gaten. Borrel met de Buren is een buitenevenement en helaas is de kans op regen aannemelijk. We willen het de bezoekers zo aangenaam mogelijk maken daarom zal er een grote tent en meerdere overkappingen over het terrein geplaatst worden.

Parkeergelegenheid

Kom je met de auto? Dan vragen we om de auto bij Station Winschoten te plaatsen, vanaf hier is het een kleine 5 minuten lopen naar het evenementen terrein. De Garst en Sint Vitusstraat zal alleen ruimte bieden voor de bewoners.

Vrijwilligers

De stichting is continu bezig met het zoeken van vrijwilligers die willen helpen met het opbouwen, het evenement zelf en het afbouwen. Wil jij graag een steentje bijdragen? Mail dan naar talent@stichtingsoap.nl

Borrel met de Buren is een gratis evenement wat plaats vindt op 1 oktober 2022 in het Maintebos te Winschoten, niet alleen voor de buren van het Maintebos, maar voor de gehele regio. Het evenement duurt van 12.00 tot 00.00.

Ingezonden