Barmhartige Samaritaan terug naar Winschoten

WINSCHOTEN – Het Winschoter kunstwerk ‘De Barmhartige Samaritaan’ dat jaren aan de voorgevel van het St. Lucas Ziekenhuis in Winschoten prijkte, is door het Ommelander Ziekenhuis Groningen geschonken aan de gemeente Oldambt. Het Ommelander Ziekenhuis besloot, na jaren goed voor het kunstwerk te hebben gezorgd, het kunstwerk te laten terugkeren in Winschoten en te schenken aan de gemeente Oldambt, zodat ‘De Barmhartige Samaritaan’ een nieuwe passende plek krijgt. Wethouders Nieboer en Wünker hebben het kunstwerk woensdag 28 september vol trots in ontvangst genomen.

Betekenis Barmhartige Samaritaan

Barmhartige Samaritaan is een Nederlandse uitdrukking en geeft aan dat iemand zich belangeloos over zijn medemens ontfermt. Het verhaal van de Barmhartige Samaritaan komt uit de bijbel en vertelt het verhaal van een Samaritaan die een gewonde man langs de weg helpt, terwijl twee belangrijke andere personen weigeren de gewonde man te helpen. De boodschap van het verhaal is dat het niet gaat om wie je bent, maar om wat je voor een ander doet.

Wim van den Hoek is de maker van ‘De Barmhartige Samaritaan’, een koperen wandsculpuur, gemaakt in 1961. Hij was schilder, edelsmid, sieraadontwerper en beeldhouwer. Hij maakte eerst vooral sieraden en later metaalplastieken. Samen met andere kunstenaars exposeerde hij in de drie noordelijke provincies. Wim van den Hoek overleed in 1963 op 37-jarige leeftijd.

Locatie

De gevel van het nieuwe ziekenhuis in Scheemda, dat sinds 2018 in gebruik is, bleek technisch gezien en vanwege veiligheidseisen niet geschikt om het vrij zware kunstwerk aan op te hangen. In afwachting van een geschikte bestemming werd het daarom opgeslagen. Hennie Sanders, lid raad van bestuur Ommelander Ziekenhuis: “Het Ommelander Ziekenhuis heeft begin dit jaar veel kunst van de voormalige twee ziekenhuizen een nieuwe bestemming kunnen geven in het ziekenhuis. Het resterende deel is vervolgens geveild voor de slachtoffers van Oekraïne. We vinden het belangrijk dat het kunstwerk ‘De Barmhartige Samaritaan’ weer op een mooie plek in Winschoten komt te hangen. We zijn daarom blij dat we ‘De Barmhartige Samaritaan’ aan de gemeente Oldambt kunnen schenken. Zo blijft dit prachtige kunstwerk behouden en kan iedereen het hopelijk snel weer bewonderen.” “Wij zijn nog op zoek naar een geschikte locatie voor het kunstwerk, vooralsnog wordt het opgeslagen”, aldus wethouder Erich Wünker. Wethouder Jurrie Nieboer vult aan: “We zijn van mening dat de locatie moet passen bij de betekenis van het beeld. Daarnaast heeft het beeld een afmeting van 5 x 2 meter en past het niet op iedere gevel. Onze zoektocht zet zich dus nog even voort.”

Ingezonden, foto’s: Gemeente Oldambt