Gratis toegankelijke try-out in Albatroshuis

NIEUWE PEKELA – Het zomerreces is voorbij en het Groninger Christelijk Mannenkoor Albatros is inmiddels weer gestart met de wekelijkse repetities. Als voorbereiding op de komende concerten in Bellingwolde en Zuidbroek op resp. 9 en 15 oktober organiseert het koor zaterdagmiddag 1 oktober a.s. een try-out.

Dit gevarieerde miniconcert is vooral ook bedoeld om mannen die van zang houden en in koorverband willen zingen kennis te laten maken met Albatros. Het koor is op zoek naar nieuwe zangers. Tijdens de coronapandemie is het ledental namelijk met een vijfde deel teruggelopen. Inmiddels hebben zich al enkele jonge talenten aangemeld waardoor Albatros nu over zo’n veertig zingende leden kan beschikken.

Ook andere belangstellenden zijn zaterdagmiddag van harte welkom in het Albatroshuis aan de A. Westerstraat 83 in Nieuwe Pekela. Het miniconcert vangt aan om 15.15 uur en is gratis toegankelijk. Na afloop is er een gezellige nazit met een hapje en drankje.

