DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Meppen

Vannacht is aan de Georg-Wesener-Straße een geparkeerde zwarte Mercedes E klasse aangereden. De wagen heeft schade aan het linker spatbord. In de omgeving van het voertuig is een spiegel aangetroffen. Deze behoort vermoedelijk bij een bromfiets. Of hiermee de aanrijding is veroorzaakt is nog niet bekend. De politie heeft de zaak in onderzoek.

Om kwart over één gistermiddag is aan de Wallstraße, ter hoogte van een bloemenzaak, een 17 jarige fietsster gewond geraakt. Zij werd over het hoofd gezien door de bestuurder van een grijze auto toen deze vanaf een parkeerplaats de weg op reed. De automobilist is doorgereden.

Haren

Zondag is tussen 8.30 en 13.00 uur op de Nordring, ter hoogte van een dokterspraktijk, de buitenspiegel van een geparkeerde zwarte VW Tiguan beschadigd. De veroorzaker is doorgereden.

In de nacht van zondag op maandag zijn vanaf het terrein van de tennisvereniging TC Rot-Weiß Haren e.V. aan de Ridderingsesch 20 stoelkussentjes gestolen. Deze zijn 35 x 35 cm in de kleuren donkerrood met witte stippen en blauw met gele stippen. Ook werden er een plastic stoel en drie bezems vernield.

Papenburg

Gistermorgen is rond tien uur bij een bedrijf aan de Friesenstraße een schakelkast in brand geraakt. Het vuur breidde zich niet verder uit. De oorzaak is waarschijnlijk korsluiting.