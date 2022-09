Wie is deze man die met een gestolen bankpas pint in Assen en Smilde?

Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 28 september, 08.00 uur door John Havinga

VANDAAG MINDER BUIEN | IN HET WEEKEND WEER NAT

In de ochtend komt er mist en lage bewolking voor, die in de eerste uren plaatselijk nog wel verkeers-belemmerend zijn. Na 09:00 uur lost de mist geleidelijk op en komt de zon tevoorschijn. Vanmiddag kan er een enkele bui ontstaan, maar er komen minder buien dan gisteren. De maximumtemperatuur komt vanmiddag uit op 14 graden, bij een zwakke, soms matige wind (2 à 3) uit het westen tot noordwesten.

Vannacht en morgenochtend is er weer mist en nevel en in de ochtend schijnt de zon geregeld, zodat de mist snel oplost. Morgen valt het ook erg mee met de buien, het lijkt overwegend droog te blijven in regio Westerwolde. Of het moet een verdwaalde bui zijn, want de stad Groningen krijgt morgen wel buien. Het wordt ongeveer 15 à 16 graden en de wind is zwak (kracht 2) en krimpt overdag van het zuidwesten naar het oosten.

Vrijdag lijkt het overwegend droog te blijven tot de avond. De temperatuur ligt overdag rond 16 à 17 graden met vrij zonnig weer. In de avond en in het weekend wordt het erg wisselvallig met regenachtig weer, maar een afwisseling van buien en zon. Zaterdag wordt het nog wel 15 graden, op zondag niet warmer dan 13 graden.