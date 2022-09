EMDR: Het wonder van het zelfgenezende brein

VEENDAM – In de lezing ‘Het wonder van een zelfgenezende brein’ op donderdag 13 oktober in Bibliotheek Veendam, vertellen Fokke Slootstra en Marijke Hartman hoe EMDR kan helpen bij het verwerken van traumatische gebeurtenissen. Deze fascinerende lezing is voor iedereen die benieuwd is naar de werking van ons brein. De lezing begint om 19.30 uur.

EMDR, ofwel Eye Movement Desensitization and Reprocessing, vervaagt de levendigheid van een herinnering en de pijnlijke emoties die eraan gekoppeld zijn. EMDR is een bewezen traumatherapie die ook effectief ingezet wordt voor depressies, rouwverwerking, fobieën, neurotische klachten en ondersteunend werkt bij meditatie en mindfulness. Ook is het zeer geschikt voor traumaverwerking bij kinderen.

In de lezing wordt de werking van ons brein uitgelegd en wat er bij normale verwerking van gebeurtenissen gebeurt in het brein. Soms maken gebeurtenissen echter zoveel indruk en zijn de gevoelens erbij zo sterk, dat de verwerking anders gaat. Trauma’s worden in onverwerkte vorm opgeslagen. Door bepaalde prikkels, zoals een geluid, geur of beeld die aan die ingrijpende gebeurtenis doen denken, wordt de onverwerkte herinnering wakker geschud. Je raakt dan opnieuw van slag. EMDR is een methode om op een versnelde manier informatie te verwerken en te integreren in ons systeem. Opgebouwde spanning vermindert of verdwijnt helemaal.

De lezing wordt gegeven door Fokke Slootstra en Marijke Hartman. Fokke publiceerde het boek “EMDR en het wonder van een zichzelf genezend brein”.

Ingezonden