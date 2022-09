Week tegen eenzaamheid: specialist eenzaamheid Treant helpt met cursus

REGIO – Tijdens de Week tegen Eenzaamheid besteedt Treant extra aandacht aan het oplossen van eenzaamheid. Iedereen voelt zich weleens eenzaam of alleen. Maar wat is eenzaamheid precies? Hoe ontstaat eenzaamheid en wat kan je eraan doen? We vroegen onze specialist eenzaamheid, Riëtte Leffers van Treant om uitleg en advies.

‘Je eenzaam voelen komt voor op alle leeftijden’, weet Riëtte. Toch komt eenzaamheid onder ouderen vaker voor. ‘Van alle 75-plussers voelt 56 procent zich eenzaam. En dat is geen fijn gevoel. Iedereen verdient een fijn en betekenisvol leven. En dat is precies de reden waarom ik mensen help zich weer goed te voelen.’ Door het volgen van een opleiding is Riëtte een van de twee experts op het gebied van eenzaamheid in het Noorden.

Je kan je eenzaam voelen als dingen veranderen

‘Eenzaamheid is je niet verbonden voelen. Je mist mensen met wie je een goede en emotionele band hebt. Hierdoor krijg je het gevoel van leegte, wordt je verdrietig en heb je nergens meer zin in. Dit kan gebeuren als dingen in je leven veranderen. Denk bijvoorbeeld aan een echtpaar die door ziekte niet meer samen kan wonen, iemand die zijn of haar werk verliest of een student die op kamers gaat.’

Eenzaamheid kan invloed hebben op je gezondheid

De gevolgen van eenzaamheid kunnen enorm zijn, weet Riëtte. ‘Door eenzame gevoelens is de kans groter dat je ziek wordt. Je kan Alzheimer, hartziekten en een beroerte krijgen. Ook kan het leiden tot depressie en gedachten aan zelfmoord.’ Vanwege deze gevaarlijke gevolgen is het voor Treant belangrijk om eenzaamheid tegen te gaan.

Eenzaamheid oplossen door besef en een cursus

‘Mensen moeten eerst zelf beseffen dat ze eenzaam zijn. Daarna kunnen we dat samen oplossen’, legt Riëtte uit. Ze geeft de cursus ‘Creatief leven’ om slim te leren omgaan met eenzaamheid. De cursus is voor jong en oud en heeft acht groepslessen. Per les doen er zes tot tien mensen mee. Een les duurt ongeveer 2.5 uur. ‘We doen veel muziek- en praktische opdrachten. Dat zorgt voor een positief beeld van jezelf en versterkt je zelfvertrouwen. Je krijgt weer plezier in het leven.’

Meer informatie over de cursus en aanmelden

De cursus Creatief leven is voor iedereen. Wil je meer weten over de cursus? Of wil je weten dat de cursus kost? Stuur dan een e-mail naar Riëtte via r.leffers@treant.nl. Aanmelden voor de cursus kan ook door een e-mail te sturen naar Riëtte. Ze geeft ook workshops aan medewerkers van Treant over het herkennen van en omgaan met eenzaamheid.

