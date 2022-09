CBS Maranatha 2 uit Winschoten kampioen scholendamtoernooi

WINSCHOTEN – Woensdagmiddag 28 september is het viertal van CBS Maranatha 2 uit Winschoten kampioen geworden van het 9e scholendamtoernooi in de categorie groep 4 t/m 6.

De wedstrijden vonden plaats in het gebouw van S.V. Bovenburen aan de Tromplaan in Winschoten, waarbij de organisatie in handen was van Damclub Winschoten. In het voortraject zijn ruim dertig basisscholen in de gemeente Pekela, voormalige gemeente Bellingwedde en de gemeente Oldambt benaderd, deel te nemen aan dit toernooi in de “Regio Oost Groningen”. Uiteindelijk hebben CBS Maranatha 1 en 2 zich geplaatst voor de finale. In de drie ontmoetingen toonde Maranatha 2 zich de sterkste en plaatste zich automatisch voor het provinciaal Groningens kampioenschap dammen voor basisscholen, dat volgend voorjaar zal plaatsvinden. Jakob Pronk en Han Tuenter, van de organiserende damclub, fungeerden hierbij als “tafelarbiter” en reikten na afloop de prijzen uit. Woensdag 12 oktober komen de scholen van groep 7/8 in actie op dezelfde locatie. De prognose is dat dan acht viertallen in actie komen.

Kampioenschap

Na drie enerverende wedstrijden, tussen het 1e en 2e team van CBS Maranatha, toonde CBS Maranatha 2 zich de sterkste. Het kampioensteam bestond derhalve uit de volgende spelers: Harvey, Bram, Quinty-Lizz en Thijn. Het eerste team van CBS Maranatha is dus keurig tweede geworden en werd gevormd door Reinoud, Sepp, Merlynde en Daan. In het individuele klassement kwam Harvey van CBS Maranatha 2 tot een uitstekende 100% score.

Folders

Naast het op school uitgedeelde oefenpakket folders “Dammen ontdek het zelf”, ontvingen de deelnemers de nieuwste KNDB folder “dammen speel mee”. Deze informatie biedt de leerlingen de mogelijkheid via de Koninklijke Nederlandse Dambond (KNDB) op de site DamZ! digitaal kennis te maken met het dammen. Dit is namelijk in de thuissituatie een ideale mogelijkheid om in alle rust bijvoorbeeld de theorie te oefenen. Dat kan overigens van eenvoudig voor beginners tot gecompliceerd voor gevorderden.

