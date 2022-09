De Griezeltocht van Sellingen is terug!

SELLINGEN – Op 22 oktober a.s. organiseert de Vereniging Bevordering Toerisme (VBT) in Sellingen weer een griezeltocht.

Stoere kinderen vanaf 12 jaar en dappere volwassenen kunnen zich weer de stuipen op het lijf laten jagen in de donkere bossen van Sellingen. Nadat de zon plaats heeft gemaakt voor de invallende duisternis vertrekt je groep. Na een korte wandeling betreden jullie het donkere woud waar je door mysterieuze dwaallichten verleid wordt om steeds dieper het woud in te lopen. En dan……

Om weer bij te komen krijg je een kop snert en een consumptie in de ‘Hof van Sellingen’.

Datum : 22 oktober

Vertrek : 19:30 vanuit de ‘Hof van Sellingen’, Dorpsstraat 8, 9551AE Sellingen

Opgave uiterlijk 15 oktober in het kantoor van de VBT Dorpsstraat 8 – geopend dinsdag t/m zondag van 13:00-16:00 uur – of via mail: vbtsellingen@gmail.com of de volgende telefoonnummers: 0599-322445 of 0613137644. Je kunt je als groep of individueel opgeven. Je vertrekt in groepjes van maximaal 6 personen. De organisatie deelt hierbij je groep in.

De tocht gaat door bij tenminste 25 deelnemers. Bij het niet doorgaan van de tocht krijg je je geld terug en meedoen is op eigen risico.

