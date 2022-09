De laatste maand te zien! Expositie over Bommen Berend in SHC de Oude Stelmakerij

SELLINGEN – Nog tot en met 30 oktober is de tentoonstelling Onder Vuur II, de opmaat naar het rampjaar 1672 te zien, over Bommen Berend. De expositie trok al vele bezoekers naar Sellingen waar te zien is wie deze Bommen Berend, Bisschop van Münster, eigenlijk was.

De tentoonstelling belicht de persoon van Bommen Berend in diverse aspecten, als vorst, bisschop maar ook als mens. Deze bisschop van Münster, Bernard von Galen, viel in 1672 met een groot leger Oost-Nederland binnen en belegerde de stad Groningen met zwaar geschut, waardoor hij bekend is geworden als Bommen Berend. Wat minder bekend is, is dat 7 jaar eerder deze kerkvorst al een eerste militaire poging ondernam om het oosten van Nederland aan zich te onderwerpen. Ondanks de schaal van de oorlog en de impact ervan op het oosten van Nederland en speciaal Groningen, geldt deze Eerste Münsterse Oorlog als een bijna vergeten geschiedenis. Nu, met de herdenking van de gebeurtenissen van 1672 – met name de aanval op en belegering van de stad Groningen door Bommen Berend – wordt ook deze eerdere militaire veldtocht van de Bisschop van Münster nog eens voor het voetlicht gehaald.

De expositie is gratis te bezoeken. De openingstijden zijn deze laatste maand aangepast: van donderdag tot en met zondag van 13.00-16.00 uur.

Openingstijden (aangepast!): donderdag tot en met zondag van 13.00-16.00 uur.

Plaats: SHC De Oude Stelmakerij, Dorpsstraat 32, 9551 AE te Sellingen;

Entree: gratis

