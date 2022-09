Eerste 200 vluchtelingen dit weekend naar Eurohal Zuidbroek

ZUIDBROEK – Dit weekend gaat het COA de eerste 200 vluchtelingen opvangen in de Eurohal in Zuidbroek. Het aantal vluchtelingen wordt de komende dagen uitgebreid tot het maximum van 500.

De gemeente Midden-Groningen heeft van het COA bericht ontvangen dat zij dit weekend de eerste 200 vluchtelingen gaan opvangen in de Eurohal. De Eurohal is vanaf 20 september hiervoor beschikbaar gesteld. Het aantal vluchtelingen wordt de komende dagen uitgebreid tot het maximum van 500.

Burgemeester Adriaan Hoogendoorn: “Een uitdrukkelijke voorwaarde voor mij is dat de veiligheid in en buiten de opvanglocatie goed geregeld is. Op de locatie zelf is dat de verantwoordelijkheid van het COA, die daarvoor een bedrijf inhuurt. Met de politie en Koninklijke Marechaussee zijn hierover goede afspraken gemaakt”.

Voor het welzijn en de veiligheid van de bewoners en de omgeving zijn naast politie en marechaussees, het Rode Kruis, medewerkers van het COA en brandwachten aanwezig.

Midden-Groningen heeft ingestemd met de tijdelijke opvanglocatie voor maximaal 1 jaar als overbrugging om het functioneren van de asielketen in Nederland te herstellen. Deze overbruggingsperiode is gekoppeld aan de landelijke afspraken die een maand geleden zijn gemaakt. Deze afspraken houden in dat het Rijk alle gemeenten in Nederland gaat verplichten een bijdrage te leveren aan de asielopvang.

De overeenkomst met Midden-Groningen houdt in dat vanaf 20 september 2022 de Eurohal geschikt gemaakt mag worden om een half jaar als noodopvang maximaal 500 asielzoekers op te vangen. Verlenging van de periode is 1 keer mogelijk voor nog eens een half jaar.

Bron: Gemeente Midden-Groningen