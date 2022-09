Energietransitie in de provincie Groningen

GRONINGEN – Deze week werden de Provinciale Staten geïnformeerd over de start van het proces voor een Regionale Energie Strategie 2.0 (RES). In deze RES bepaalt de energieregio Groningen hoe we in de komende jaren onze bijdrage gaan leveren aan de energietransitie. Richart Joling voerde namens de PvdA het woord.



”De aarde warmt op, ons klimaat verandert. Dat zet de zekerheid van ons bestaan op het spel. Duurzaamheid betekent bestaanszekerheid in de toekomst. We moeten het klimaatprobleem oplossen en we hebben haast.”



De speerpunten van de PvdA



Richart benoemde enkele speerpunten van de PvdA als het gaat om de energietransitie;



Grootschalig zon op dak, heeft enorm onze voorkeur, er zijn nog zoveel daken bruikbaar. Hierbij zijn koppelkansen mogelijk met bijvoorbeeld de asbestsanering van daken. De warmtetransitie, is iets waar veel winst mee valt te behalen. Ongeveer 50% van onze totale energiebehoefte is voor verwarming. Hoe meer we daarop kunnen besparen en verduurzamen, hoe meer we onze CO2 uitstoot kunnen reduceren.

De waterstof-economie biedt grote kansen voor de Groningse werkgelegenheid, aangezien hier een mix van theoretisch en praktisch geschoolde mensen gezamenlijk kan werken. Ook hier zijn weer mooie koppelkansen mogelijk. Voor het produceren van waterstof komen er de komende jaren grote elektrolysers in onze provincie. De locatie waar deze elektrolysers worden geplaatst is belangrijk aangezien bij het produceren van waterstof veel warmte vrijkomt. Deze warmte kunnen we weer gebruiken voor het verwarmen van een woonwijk of voor de industrie.

Participatie en communicatie



In de RES 1.0 kon de aandacht voor participatie en communicatie beter. Daarom is het goed om te dat deze onderwerpen in de RES 2.0 prominenter aanwezig zijn. De energietransitie vraagt om een zorgvuldige aanpak, waarbij we goed moeten nadenken over het hoe, wanneer en het waar. Het is belangrijk om dit ook goed communiceren aan onze inwoners. Net zo belangrijk, is dat de transitie goed wordt gedragen en gesteund door de inwoners. Daarom is het van belang dat iedereen kan mee participeren en meeprofiteren van de energietransitie.



Ondersteunen van inwoners in energiearmoede



Richart sloot af door het college het volgende mee te geven; ”We zijn het onze kinderen verplicht om een schone, gezonde en een leefbare wereld achter te laten. Die zekerheid kunnen we alleen bieden, als we nu kiezen voor een eerlijk en fatsoenlijk klimaatbeleid. Duurzame doelen zijn alleen te halen als we allemaal mee kunnen doen.”



Daarom een vraag aan het college; Onderneemt het college op dit moment ook nog aanvullende acties zodat iedereen in onze provincie mee kan doen met het verduurzamen van bijvoorbeeld de woning en specifiek van de inwoners die nu al te kampen hebben met de enorme energiearmoede?



Ingezonden