GRONINGEN – Vida Kasaei en Amir Komelizadeh winnen 60.000 euro voor het maken van de film Schoem. Colin Mooijman wint dit bedrag voor zijn documentaire over Groninger media-icoon Piet van Dijken. Dit heeft Nationaal Programma Groningen woensdag 28 september bekendgemaakt in De Biotoop Haren.

Begin dit jaar deed het programma, voor het Toukomstproject Groninger films, aan filmmakers een oproep om met ideeën te komen voor drie films over Groningen. Voor deze twee films van aanstormend filmtalent in Groningen kwamen tweeëntwintig ideeën binnen. Na twee selectieronden stonden er vijf talenten in de finale. Een belangrijk aandachtspunt dat ze meekregen was om de jury ook te overtuigen van hun eigen talentontwikkeling tijdens het maken van de film. De bekendmaking van de derde film, een grote (speel)film, volgt in december.



Schoem

De film Schoem is een romantisch, maar ook poëtisch drama dat zich afspeelt in de vissersgemeenschap van Zoutkamp. Een film over verschillen tussen mensen en naar wat ons mens maakt. Een samenwerking tussen filmmakers Vida Kasaei en Amir Komelizadeh en de Groningse schrijfster Ingeborg Nienhuis. “Een film waarin goed wordt nagedacht over de cameravoering. We zijn gecharmeerd van de manier waarop Vida en Amir hun eigen zoektocht naar verbinding in een vreemd land wisten te koppelen aan de zoektocht van de hoofdpersonage”, aldus de jury.



Documentaire Piet van Dijken

Colin Mooijman gaat een intieme documentaire maken over Groninger media-icoon Piet van Dijken. Daarbij reflecteert Colin via Piet over zijn eigen toekomstperspectieven. “Een project waarvan we voelden dat de maker dit moet maken. We hebben bewondering voor de manier waarop Colin zich in zijn presentatie kwetsbaar opstelde en ons gedetailleerd meenam in zijn ontwikkelingsproces”, licht de jury toe.



De juryleden waren: Alex Pitstra (filmmaker), Ria Noord (lid van het Toukomstpanel), Ruben Allersma (filmprogrammeur Forum Groninger) en Onno Falkena (journalist en documentairemaker bij Omrop Fryslân). Het maken van een film is een advies van het Toukomstpanel. Dit inwonerpanel adviseerde vorig jaar over de besteding van de 100 miljoen euro voor Toukomstprojecten.

