DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Papenburg

Tussen maandag 15.00 en dinsdag 8.30 uur is op de parkeerplaats bij de bioscoop in Papenburg een grijze VW Golf beschadigd. De schade bedraagt 300 euro. De politie verzoekt getuigen zich te melden.

Dinsdagmiddag moest een 19 jarige bestuurster van een VW Golf om 13.40 uur op de Dieckhausstraße uitwijken toen een tegemoetkomende onbekende automobilist een groep fietsers (vermoedelijk scholieren) inhaalde. Zij botste hierbij tegen de stoeprand. Hierdoor ontstond schade aan het rechter voorwiel en mogelijk is de as van de auto ook scheef. De politie verzoekt getuigen van het ongeval zich te melden.

Meppen

Tussen woensdag 22.00 uur en donderdag 11.00 uur is een automobilist(e) op de Seidorfer Straße in Meppen tijdens het keren tegen een houten schutting gereden. Hij/zij is er vervolgens vandoor gegaan zonder zich om de schade te bekommeren.

Op 25 september is tussen 14.00 en 17.00 uur aan de “In den Kämpen” in Meppen een langs de straatkant geparkeerde zwarte Opel aangereden. Over de hoogte van de schade is nog niets bekend. De politie is op zoek naar de veroorzaker.