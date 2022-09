Nog steeds géén Klimaatburgemeester voor gemeente Westerwolde

WESTERWOLDE – Inmiddels heeft 1 op de 3 gemeenten in ons land een Klimaatburgemeester. In gemeente Westerwolde zoekt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat nog een Klimaatburgemeester. Daarom doet het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) opnieuw een oproep aan de inwoners van gemeente Westerwolde. Het Klimaatburgemeesterschap is gekoppeld aan de Nationale Klimaatweek en is bedoeld om klimaat en duurzaamheid onder de aandacht te brengen. Inwoners uit gemeente Westerwolde kunnen zich nog tot en met 17 oktober aanmelden via www.nkw2022.nl.

Van 31 oktober tot en met 6 november is de Nationale Klimaatweek (NKW), een initiatief van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Een week waarin heel Nederland – burgers, organisaties en overheid – in actie komt voor een beter klimaat en energie bespaart net als tijdens de eerste editie. Dit is namelijk hét moment om energie te besparen. Dat is goed voor het klimaat én je portemonnee. Of je nu de thermostaat lager zet, vaker de fiets pakt of bewust kiest voor spullen ruilen en lenen. Het ministerie van EZK vraagt tijdens de week op allerlei manieren aandacht voor alles wat er in het land gebeurt aan klimaatverbeteringen in de samenleving, maar daagt Nederland ook uit extra stappen te zetten.

Wie o wie?

In elke gemeente in Nederland is tenminste één Klimaatburgemeester nodig die een voorbeeld kan zijn voor anderen om ook direct stappen te zetten voor een beter klimaat, startend tijdens de Nationale Klimaatweek. Tot nog toe hebben 184 mensen in 123 gemeenten zich aangemeld voor deze officieuze rol. Het klimaatburgemeesterschap is niet alleen voor volwassenen, ook jongeren worden van harte uitgenodigd om zich aan te melden. Ben jij de Klimaatburgemeester uit gemeente Westerwolde? Wil jij graag jouw klimaatverhaal delen? Of ken je iemand die hier beschreven wordt? Je kunt je tot en met 17 oktober aanmelden via www.nkw2022.nl; daar kun je ook voorbeelden vinden van initiatieven van andere Klimaatburgemeesters.

Ingezonden