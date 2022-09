Presentatie boekje over zoektocht van leerlingen en docenten RSG Ter Apel en Museum Klooster Ter Apel naar het culturele erfgoed van jou en mij op 6 oktober

TER APEL – Op donderdag 6 oktober vindt de presentatie van het boekje: “Met een hoofd vol herinneringen raken mijn voeten de grond” over de zoektocht van leerlingen en docenten van de RSG Ter Apel en Museum Klooster Ter Apel naar het culturele erfgoed van jou en mij plaats.

Aanleiding

Op vrijdag 9 oktober 2020 werd de intentieverklaring ondertekend door Museum Klooster Ter Apel (MKTA) en de RSG Ter Apel voor een nieuw samenwerkingsproject op het gebied van cultuureducatie. De naam van deze leergemeenschap is het 4V-project. De vier v’s staan voor: verkennen, verbreden, verdiepen en verbinden. Docenten Mirelle Kloosterman en Anneke Korte van de RSG en museumdirecteur Margriet van Klinken van MKTA hebben samen de leergemeenschap vormgegeven. Aanleiding voor de ontwikkeling van de leergemeenschap was de wens om meer samen te werken. Het gezamenlijk doel was het ontwikkelen van pedagogisch-didactische strategieën om leerlingen hun cultureel erfgoed te laten onderzoeken, analyseren en ze instaat stellen om het zichtbaar en ervaarbaar voor anderen te maken. Het verbinden van het eigen cultureel erfgoed van de leerling aan de context van het MKTA.

Nieuwe inzichten

Mede dankzij de leerlingen die meededen in twee focusgroepen, zijn er nieuwe inzichten verkregen in werkzame opdrachten en werkvormen voor cultuur- en erfgoededucatie. Uit de evaluatie bleek dat de leerlingen door hun deelname bijzondere ervaringen hadden opgedaan in het MKTA. De persoonlijke familieverhalen van de deelnemers werden gekoppeld aan het cultureel erfgoed (MKTA).

De zoektocht en het proces is voor alle partijen boeiend geweest. De docenten, de museummedewerker en de leerlingen waren gelijkwaardig onderdeel in het proces waardoor er ruimte en aandacht was voor iedereen. Het verkennen, verbreden, verdiepen en verbinden is gelukt op meerdere vlakken en de doelen zijn bereikt. De verbondenheid, de positieve energie en het plezier dat iedereen heeft gehad tijdens het hele proces werkten daar zeker aan mee.

Boekje

Alle partijen waren het er snel over eens dat de opbrengsten van de Leergemeenschap niet in een schriftelijke rapportage zou worden vastgelegd, maar in een artistieke verwerking. Dit heeft geresulteerd in boeiende verhalen en kunstwerken die verwerkt zijn in het boekje: “Met een hoofd vol herinneringen raken mijn voeten de grond”.

Presentatie eerste exemplaar

Op 6 oktober 2022 is om 16.00 uur de start bij de RSG en lopen de genodigden naar Museum Klooster Ter Apel, waar de presentatie van het boekje zal plaatsvinden.

