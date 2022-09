Toegankelijk theater voor blinden en slechtzienden, komt dat zien!

EMMEN – Met een visuele beperking naar het theater? Dat kan! Komt het Zien’ maakt theaterbeleving life mogelijk voor mensen die blind of slechtziend zijn. Ook in het Atlas Theater in Emmen.



Een vrolijke dans tijdens een musical, een vuile blik zonder woorden bij een toneelvoorstelling. Wanneer je blind of slechtziend bent, krijg je niet alles mee wat op het podium gebeurt. Maar dankzij de blindentolken van stichting Komt het Zien kan dat wel!



Komt het Zien in actie

Op dinsdag 11 oktober komt Arlette Hanson van Komt het Zien naar het Oogcafé Emmen om te vertellen hoe de blindentolken te werk gaan en wat er allemaal bij komt kijken. Dit theaterseizoen is Komt het Zien voor het eerst aan het werk bij twee voorstellingen in het Atlas Theater in Emmen: op 19 november THE PROM en op 20 mei GREASE DE HITMUSICAL. Ook daar zal Arlette Hanson meer over vertellen.



Daarnaast is er bij het Oogcafé alle ruimte om bij een kopje koffie/thee en wat lekkers bij te praten. Kortom, komt dat Zien!



Oogcafé Emmen

Deze informatiebijeenkomst wordt gehouden tijdens het Oogcafé Emmen. Bij het Oogcafé kun je andere mensen met een oogaandoening ontmoeten en onder het genot van een kopje koffie of thee en wat lekkers ervaringen delen en praktische tips uitwisselen. Regelmatig wordt een gastspreker uitgenodigd. Familieleden, vrienden en kennissen zijn van harte welkom.



Praktische informatie

Tijd: van 14.00 tot 16.00 uur, inloop vanaf 13.30 uur. Taxi’s terug om 16.15 uur.

Plaats: Het Brinkenhoes, Mantingerbrink 140 7812 MH Emmen.

Graag aanmelden per e-mail via drenthe@oogvereniging.nl of telefonisch via 06-365 360 67.



