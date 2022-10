Royalty’s boeken Harbert Schutte volledig naar Beatrix Kinderziekenhuis

Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 1 oktober, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

FLINKE BUIEN | NA MORGEN MOOIE DAGEN

Het is na de regen van vannacht een wisselvallige en een beetje gure dag want soms komen er een paar flinke buien voorbij. En daarbij is kans op onweer en windvlagen. Aan de andere kant zijn er soms ook flinke opklaringen en dan ziet het er mooi uit met stapelwolken. De maximumtemperatuur is zo’n 15 graden, in een bui zakt het terug tot rond 12 graden. De wind is matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten tot westen maar het zijn vooral de windvlagen die het soms ongemakkelijk kunnen maken.

Vanavond en vannacht valt er nog een enkele regenbui maar er zijn dan veel opklaringen. De minimumtemperatuur is 9 graden. Morgenochtend zijn er weer wat meer buien maar morgenmiddag zijn er flinke opklaringen en morgenavond is het helemáál droog. Er is morgen een matige tot vrij krachtige noordwestenwind en het wordt ’s middags 15 á16 graden.

Maandag, dinsdag en woensdag zijn vrij mooie dagen met vooral dinsdag en woensdag de zon en dan is de middagtemperatuur 19 tot 21 graden. Later in de week gaat dat weer wat omlaag, en dan is er ook kans op een bui.