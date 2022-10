Beleef 12,5 jaar VKSO met ‘Het Verhaal van de Veenkoloniën’

Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 2 oktober, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

ZON EN EEN BUI | ENKELE ZACHTE DAGEN

Het is vandaag nog een beetje wisselvallig met weliswaar mooie opklaringen, maar soms ook een lokale bui. Dat kan vooral vanmiddag, vanavond is het droog en vrij helder weer. De maximumtemperatuur is 17 graden en er staat een zwakke tot matige wind, draaiend van zuidwest naar west tot noordwest.

Vannacht daalt het tot rond 7 graden en dan is er kans op enkele mistbanken, morgen is het overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het dan 17 á 18 graden.

Ook dinsdag is een vrij mooie en rustige dag met vrij veel zon, dan is het maximum zo’n 19 graden. En de 20 of 21 graden is woensdag mogelijk en ook dan is er flink wat zon. Wel neemt de wind tegen die tijd toe. Donderdagnacht is er kans op enige regen, waarna de temperatuur een paar graden omlaag zal gaan.