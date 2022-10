Jubilarissen geven orgelconcert

NIEUWE PEKELA – In de christelijke gereformeerde kerk te Nieuwe Pekela vond afgelopen vrijdagavond een bijzondere gebeurtenis plaats. Twee organisten brachten ter gelegenheid van hun eigen jubileum een concert ten gehore. Het ging om de 85 jarige Abel Wieske en de 65 jarige Berend de Jonge, beiden woonachtig in Nieuwe Pekela, die in gezelschap van een volle kerk genodigden herdachten dat ze respectievelijk 70 en 50 jaar het orgel tijdens vele diensten hadden bespeeld.

Behalve in hun eigen genoemde kerkgebouw was het duo tevens gastorganist in diverse plaatselijke kerken en in bedehuizen in de Oost Groninger regio. Wieske had uitgerekend dat hij in zijn 70-jarige carrière als organist zo’n 23-duizend uren had ‘gedraaid’. Ook Berend de Jonge kon terugzien op een zeer lange staat van dienst. Beiden, die van het kerkbestuur een oorkonde ontvingen, zijn naar eigen zeggen nog lang niet uitgespeeld. Het duo begon op 15-jarige leeftijd met het begeleiden van kerkzang en is in de directe omgeving op verzoek de komende tijd nog steeds beschikbaar als organist.

Ingezonden