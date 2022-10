Schaakclub Westerwolde viert 85 jarig bestaan

TER APEL – Dit jaar viert schaakclub Westerwolde het 85 jarig bestaan.

Schaakclub Westerwolde viert het 85 jarig bestaan met een Rapid toernooi. Dit wordt gehouden in het buurthuis de Maten. Alle schaakliefhebbers in Noord-Nederland kunnen zich aanmelden via het secretariaat. Gerekend wordt op 36 tot 40 deelnemers, die elkaar zo goed als zeker zullen treffen in poules van 6 of 8 spelers. Aanmelden kan via een mailtje naar schaakclubwesterwolde@ziggo.nl

Het 85-jarig jubileum van de club was aanleiding om dit jaar verschillende extra activiteiten te organiseren. De eerste daarvan was een intern open toernooitje om het rapid-kampioenschap van onze club, dat eind mei werd gewonnen door Ferdi de Boer en waarbij vier gastschakers konden worden verwelkomd. Een tweede activiteit was het aanbieden van een gratis zomercursus schaken voor beginners. Daarnaast volgt een speciaal jubileumboekje later dit jaar.

De organisatie van het jubileumtoernooi is de belangrijkste extra activiteit dit jaar. De inloop is om 09:30 en om 10:00 begint de eerste schaakronde. De prijsuitreiking is om ca. 16:30 uur.

Schaakclub Westerwolde heeft een stevige reputatie als het gaat om het organiseren van aansprekende schaaktoernooien. Onder de oude naam, Schaakclub Ter Apel, werd tot ver in de jaren ’90 een reeks meerdaagse Kloostertoernooien georganiseerd, met een sterk (internationaal) deelnemersveld. Dat alles onder de bezielende leiding van initiatiefnemer en pionier Heribert Hake, de toenmalige voorzitter van onze club. Velen zullen zich de landelijke publiciteit die daarmee gepaard ging nog kunnen herinneren, of zaten destijds zelf aan de borden.

Met de organisatie van een jubileumtoernooi op 8 oktober, wil de club deze traditie op bescheiden wijze een vervolg geven door de organisatie van een rapid-toernooi. Zo willen we laten zien dat de schaaksport ook aan de randen van het Nosbo-gebied volop leeft. Schaakclub Westerwolde heeft als een van de weinige clubs zeker niet te klagen over gebrek aan belangstelling. Alleen al in de afgelopen 5 jaar konden 14 nieuwe leden uit alle leeftijdsgroepen worden verwelkomd.