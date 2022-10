Vereniging van Dorpsbelangen Vlagtwedde organiseert avondwandeling in het kader van “Nacht van de Nacht”

VLAGTWEDDE Laat het donker, donker en ontdek hoe mooi de nacht is tijdens de “Nacht van de Nacht”. Tijdens die nacht worden er in het hele land activiteiten georganiseerd in het donker. En doen honderden bedrijven, gemeenten en bewoners het licht uit. De Vereniging van Dorpsbelangen Vlagtwedde wil dit jaar in het kader van de “Nacht van de Nacht” op zaterdag 29 oktober ook een evenement organiseren.

Wat gaan we doen?

Onder leiding van vrijwilligers van Natuurmonumenten organiseren we zaterdag 29 oktober in het “Barlager-bos” een avondwandeling om op deze manier stil te staan bij het bewust omgaan met energie en de gevolgen van onnatuurlijk licht in de nacht voor dier en mens.

Startplaats:

Parkeerplaats bij sportpark “De Barlage”

Starttijd:

De starttijd is om 18.30 uur

Voor wie:

Volwassenen en kinderen (wandeling gaat over bospaden met aan het eind enige oneffenheden)

Aanmelding:

Tot en met 26 oktober 2022 via de mail: info@dorpsbelangenvlagtwedde.nl of via de telefoon: 06-23266395 of 06-15474727.

Er kunnen 50 personen deelnemen, vol is vol. Deelname op volgorde van binnenkomst. Graag een zaklantaarn meenemen (het licht op de mobiel is erg fel) en goed schoeisel. De tocht is 2,5 km lang en met de uitleg en info erbij bent u ongeveer een uur onderweg. Deelname is gratis.

Tijdens de wandeling is er voor iedere deelnemer warme chocolademelk / koffie / thee en een (kleine) traktatie die u mee naar huis mag nemen. Daarnaast de oproep aan alle inwoners van Vlagtwedde om tijdens deze Nacht van de Nachtwandeling de (buiten)lampen zoveel mogelijk uit te laten, om zo het effect te vergroten en ons bewust te zijn van de schoonheid van de donkere avond / nacht.

Ingezonden door HJ Pleiter