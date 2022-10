Westerwolde verliest afgetekend van sterk FC Lewenborg

GRONINGEN – In een vrij eenzijdige wedstrijd heeft Westerwolde zondagmiddag een behoorlijk dikke, enigszins geflatteerde nederlaag geleden tegen FC Lewenborg. Na ruim negentig minuten voetbal stond er een meer dan duidelijke 6 – 2 eindstand voor de thuisploeg op het scorebord. Al met het al was het overigens wel een verdiende overwinning voor de ex-tweedeklasser, die met name op basis van techniek en de daarmee gepaard gaande handelingssnelheid, de Vlagtwedders de baas was. Toch wist Westerwolde gedurende tachtig minuten redelijke weerstand te bieden en was het uitzicht op een gelijkspel steeds aanwezig. Maar toen FC Lewenborg in de 82e minuut de 4 – 2 liet aantekenen was het pleit beslecht en liep het team van trainer Bob Pontjodikromo in de extra tijd nog uit naar een 6 – 2 overwinning.

Al na tien minuten spelen viel de eerste treffer van de middag. Vanuit een corner was het Wesley Smith die zijn eerste van totaal drie doelpunten deze middag liet binnenvallen. Westerwolde zat niet bij de pakken neer en het was dan ook tien minuten later dat Arjen Heidekamp na een misverstand in de Lewenborger defensie vanuit een scrimmage de gelijkmaker binnenschoot: 1 – 1. Het resterende deel van deze eerste helft was een open wedstrijd met meerdere kansen voor beide ploegen. Zo schoof René v.d. Laan voor open doel namens Westerwolde de bal net langs de verkeerde kant van de paal en moest doelman Rudie Bergman van Westerwolde een aantal malen handelend optreden om FC Lewenborg van verder scoren af te houden. En zodoende kon scheidsrechter Demir Guberinic, die ook deze middag weer een prima indruk achterliet, beide ploegen met de verkregen 1 – 1 tussenstand naar de kleedkamers sturen.

In het tweede bedrijf een nog meer aandringend FC Lewenborg. Het duurde echter tot de 66e minuut eer de thuisploeg opnieuw op voorsprong kwam. Na een overtreding op de rand van de zestienmeter werd de toegekende directe vrije trap op fenomenale wijze binnengeschoten door opnieuw Wesley Smith: 2 – 1. En toen Pepe Vista in de 70e minuut de 3 – 1 liet aantekenen dacht iedereen dat de wedstrijd met nog twintig minuten te gaan gespeeld was. Niets was minder waar toen de mee opgekomen linkerverdediger Elroy v.d. West in de 79e minuut in het strafschopgebied onderuit werd getikt. De gedecideerd toegekende strafschop werd door Kevin v.d. Laan op zelfverzekerde manier afgerond. Westerwolde gooide nog meer de schroom van zich af en ging nadrukkelijk op jacht naar de gelijkmaker. Maar mede hierdoor werden de ruimtes achterin groter en groter en daar wist FC Lewenborg in de persoon van Gerben Veenstra wel raad mee door in de 84e minuut de bal hard binnen te schieten: 4 – 2. Hiermee was het verzet van Westerwolde gebroken en wisten respectievelijk Wesley Smith en Tom Katgert in de 90e en 93e minuut de eindstand nog op 6 – 2 te bepalen.

Voor Westerwolde een week om uit te huilen om daarna volgende week zondag PJC uit Nieuwe Pekela te ontvangen. Hoewel er voor de Vlagtwedders dit jaar geen echte derby’s op het programma staan in competitieverband, is het treffen tegen deze streekgenoot en ploeg van oud-trainer Loek Swarts wel een om naar uit zien. In de voorbereiding hielden beide ploegen elkaar keurig in evenwicht en mede op basis van deze uitslag kan er op voorhand worden gesteld dat ook nu het treffen tussen beide teams vast en zeker weer een boeiend verloop zal kennen. Met voor Westerwolde als doel zich te herstellen van de ruime nederlaag die er deze middag werd geleden tegen een van de titelkandidaten in de derde klasse C.

Opstelling Westerwolde: Rudie Bergman – Mark Geukes – Rik te Velde (71e min. Michel ter Horst) – Rudolf Riks – Elroy v.d. West – Joran Luijten (80e min. Ben Ophof) – Kevin v.d. Laan – Arjen Heidekamp – Frank Riks – Sander van Hoorn – René v.d. Laan

Scheidsrechter: dhr. D. Guberinic

Aantal toeschouwers: 70

Amusementswaarde: 7

Ingezonden door HJ Pleiter