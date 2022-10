Klooster Kennismiddag op 4 november in Ter Apel

TER APEL – Wat weten we van (het onderzoek naar) verloren Groninger kloosters? En hoe zag het kloosterleven eruit? Dit (en veel meer) kunt u te weten komen tijdens de Klooster Kennismiddag op 4 november 2022.



De Klooster Kennismiddag wordt georganiseerd door de Wetenschapswinkel Taal, Cultuur en Communicatie in samenwerking met Museum Klooster Ter Apel. Dit is een middag die in het teken staat van kloosters en de geschiedenis van kloosters.

Onze provincie kende vroeger veel kloosters. Kennis en objecten van deze kloosters zijn veelal versnipperd. De kennismiddag biedt daarom organisaties, studenten en (amateur)historici de kans om deze kennis over kloosters bij elkaar te brengen. De kennismiddag bestaat uit verschillende workshops en lezingen, een markt en het wordt afgesloten met een borrel.

De workshops en lezingen worden gegeven door verschillende experts. De sprekers zijn veelal afkomstig vanuit de RUG, maar ook vanuit verschillende organisaties. Er is bij veel organisaties veel kennis over kloosters. Hoe leuk is het om al deze organisaties bij elkaar te brengen en van elkaar te leren? Onder het kopje sprekers kunt u zien wie er aanwezig zijn en welke onderwerpen aan bod komen. Via het aanmeldformulier kunt u uw voorkeuren voor de workshops en lezingen doorgeven.

Op de markt presenteren organisaties en musea hun werk en projecten. De markt is ook een manier waarop men elkaar kan ontmoeten en netwerken. Tijdens de markt kunt u rondlopen, de verschillende kraampjes bekijken en vragen stellen.

Programma

13:00 – 13:20 – Opening met een welkomstpraatje

13:30 – 14:15 – Workshopronde 1

14:15 – 14:45 – Pauze

14:45 – 15:30 – Workshopronde 2

15:30 – 16:45 – Markt

16:45 – 17:00 – Afsluiting

17:00 – 17:30 – Borrel

Bent u geïnteresseerd? Neem eens een kijkje op deze website.

Ingezonden