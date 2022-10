Start uitnodigen griepprik

Binnenkort valt de uitnodiging voor de griepprik weer op de mat. Met de griepprik beschermen we mensen die vanwege hun leeftijd of medische aandoening meer risico lopen om (ernstig) ziek te worden van de griep.

Dit jaar is de doelgroep van de griepprik uitgebreid. Naast alle mensen ouder dan 60 jaar en mensen en kinderen en volwassenen die extra risico lopen om ernstig ziek te worden door griep kunnen ook onder andere gezonde zwangere vrouwen, mensen met morbide obesitas, en mensen met epilepsie dit jaar de prik gratis halen. Waarschijnlijk krijgt niet iedereen uit de nieuwe doelgroep dit najaar al een uitnodiging. Bijvoorbeeld omdat de medische aandoening bij de huisarts niet bekend is. Mensen die in één van de nieuwe groepen vallen, maar geen uitnodiging hebben ontvangen, kunnen tussen 1 oktober en 31 december contact opnemen met hun huisarts. De meeste uitnodigingen vallen tussen 1 oktober en medio november op de mat.

Zwangeren

Door zwangeren te vaccineren tegen griep zijn baby’s direct vanaf hun geboorte beschermd tegen de mogelijke ernstige gevolgen van griep. Vrouwen zijn met een griepprik zelf ook beschermd tegen griep. Bekijk deze webpagina voor meer informatie over de griepprik voor zwangeren.

Werking van de griepprik

Medische risicogroepen en 60-plussers kunnen ernstig ziek worden van griep. De griepprik is de beste bescherming tegen de griep. In de griepprik zitten onschadelijke stukjes griepvirus. Die bereiden het afweersysteem voor op een griepinfectie. Door de griepprik hebben mensen gemiddeld 30% minder kans om griep te krijgen. Ook is er 40% minder kans op ziekenhuisopname en is de kans op het besmetten van anderen ook kleiner.

Pneumokokkenprik

Naast de griepprik ontvangen mensen van 66 tot en met 69 jaar dit najaar ook een uitnodiging voor een gratis pneumokokkenprik. Die kunnen ze bij hun huisarts halen, vaak tegelijkertijd met de griepprik. De pneumokokkenprik werkt vijf jaar. De prik beschermt tegen het krijgen van ziekten die worden veroorzaakt door pneumokokken. Dit zijn bacteriën. Eén van de meest voorkomende ziekten door een pneumokokkenbacterie bij 60-plussers is een longontsteking.

Bron: RIVM