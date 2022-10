Banenwerkplaats op 13 oktober in Winschoten

WINSCHOTEN – Op 13 oktober aanstaande is de Banenwerkplaats in Winschoten. Werkzoekenden, maar ook werkenden die wat anders willen, kunnen tijdens dit event kennismaken met diverse werkgevers in kansrijke branches zoals de zorg, groen, bouw & techniek, horeca & detailhandel, logistiek & transport en de zakelijke dienstverlening (o.a. schoonmaak, KCC). Het gaat hier niet om een gewone banenbeurs met mannen in pakken en standaard sollicitaties, het draait allemaal om beleving en ontmoeting.



Enorme krapte vraagt om andere insteek

De uitdagingen op de arbeidsmarkt in onze regio zijn groot. Vrijwel overal is sprake van een nijpend personeelstekort. Het aantal openstaande vacatures ligt op een recordhoogte, tegenover flink minder werkzoekenden. De krapte levert ook voordelen op. Voor werkzoekenden biedt het kansen en mogelijkheden om op zoek te gaan naar een baan die écht bij ze past.

Daar speelt de Banenwerkplaats op in. De aanwezige werkgevers presenteren zich aan de werkzoekenden, in plaats van andersom. En middels interactieve presentaties en activiteiten kunnen werkzoekenden aan het beroep proeven en kunnen werkgevers en werkzoekenden op laagdrempelige manier in gesprek komen.

Locatie is de Tramwerkplaats, aan de Havenkade-West 3 te Winschoten. In totaal zullen zo’n 30 werkgevers uit Oost-Groningen aanwezig zijn met diverse, leuke vacatures.

Aanmelden

Geïnteresseerden, zowel werkenden als werkzoekenden, kunnen zich aanmelden via www.kansrijkberoep.nl/banenwerkplaats

Kansrijk Beroep

De Banenwerkplaats is een initiatief van Kansrijk Beroep van de arbeidsmarktregio Werk in Zicht, regio Oost-Groningen, in samenwerking met de gemeenten Veendam en Stadskanaal, het UWV en sociaal ontwikkelbedrijf Afeer. De Banenwerkplaats is vooral bedoeld voor inwoners van Oost-Groningen.

