Ga mee op paddenstoelensafari bij Smeerling

SMEERLING – Groot en klein, rood of wit, paddenstoelen zijn er in allerlei soorten en maten. Ga je mee op pad met de boswachter van OERRR? Op dinsdagmiddag 18 oktober is er een paddenstoelensafari waarbij je de mooiste paddenstoelen kan spotten.

Paddenstoelensafari

Hoe herken je paddenstoelen, hoe ruikt een stinkzwam en waar groeit een vliegenzwam eigenlijk? Wandel mee met de boswachter van OERRR door het kleurrijke Smeerling en ontdek wat het bos in de herfst allemaal te bieden heeft. Verwonder je over de vele paddenstoelen, struin door de afgevallen bladeren en knabbel tussendoor op een beukennootje. Misschien zie je nog wel een eekhoorn die ze aan het verzamelen is. Meld je snel aan en ga mee op safari!

Speuren maar

Om 14:00 uur ontvangt de boswachter van OERRR je bij Gasterij Natuurlijk Smeerling. Hier krijg je instructies en vervolgens gaan jullie samen op pad. Tip: Neem een klein spiegeltje mee. Hiermee kan je heel goed de onderkant van een paddenstoel bekijken!

OERRR is overal

Zodra een kind de deur uitstapt, stapt het in OERRR. Want OERRR is overal, op straat, in de tuin en in het bos. OERRR is lekker buiten spelen, fantaseren, klimmen, klauteren en knutselen. Een prachtige wereld ontdekken en spannende dingen in de natuur beleven. Gezond, gratis en altijd beschikbaar. Kijk snel op Wat is OERRR?

Praktische info

Voor wie: Gezinnen met kinderen vanaf 5 jaar

Aanmelden: Tickets via https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/dal-van-de-ruiten-aa/agenda/oerrr-paddenstoelensafari-bij-smeerling

Waar: De excursie start bij Gasterij Natuurlijk Smeerling, Smeerling 15

Datum: Dinsdag 18 oktober

Tijdstip: 14:00 – 16:00 uur

Advies: Trek warme kleding en stevige schoenen aan

