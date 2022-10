In- en uitchecken bij Arriva met je contactloze betaalpas

GRONINGEN – OVpay is de nieuwe manier van in- en uitchecken in het OV in Nederland. Een kaartje kopen in de bus met je contactloze betaalpas en mobiel kan al. Nu kun je ook in- en uitchecken met je contactloze betaalpas en creditcard, evenals met je betaalpas op je mobiel. Dat is nieuw en biedt gemak!

Het kan nu al op verschillende plekken in ons land en straks overal. Zo check je bij Arriva al in en uit met je betaalpas bij de stadsbussen in Lelystad en de Arriva-treinen in Friesland en Groningen.

Weten waar je nu al kan inchecken met je betaalpas?

Check de beschikbaarheid

Hoe werkt OVpay?

Heel makkelijk: je houdt je contactloze betaalpas, creditcard of mobiel tegen de kaartlezer of het poortje en – bliep! – je bent ingecheckt. Na je reis check je op dezelfde manier uit. Zo simpel is het. Het lijkt op contactloos betalen in de supermarkt. Het verschil: je checkt op je bestemming weer uit en dat doe je in de supermarkt natuurlijk niet! De betaling gaat automatisch. De volgende dag zie je het bedrag van je reis in je betaaloverzicht staan met de omschrijving NLOV. Zo wordt met OVpay het in- en uitchecken in het OV steeds slimmer, steeds makkelijker!

Let op

Haal je betaalpas uit je portemonnee of telefoonhoes tijdens het inchecken, dan weet je zeker dat je met de juiste pas incheckt! Check je in met je telefoon? Zorg er dan voor dat eventuele andere pasjes niet in de weg zitten.

Tegenwoordig hebben bijna alle pasjes in je portemonnee een chip. Deze chips kunnen reageren op de lezer van het incheckapparaat in de bus of trein. Hierdoor kun je bijvoorbeeld foutmeldingen krijgen of betalen met de verkeerde pas (OV-chipkaart in plaats van pinpas). Dit voorkom je door bij het inchecken de juiste pas uit je portemonnee te nemen in plaats van je hele portemonnee of telefoonhoesje tegen de lezer te houden.

In de bussen van Qbuzz in Groningen is het betaalsysteem met bankpas ook al van kracht.

Waarom OVpay?

Met OVpay kun je heel flexibel zelf kiezen hoe je in- en uitcheckt: met je contactloze betaalpas, creditcard of je mobiel. Deze nieuwe manieren zijn straks beschikbaar voor iedereen; of je nu vaak of af en toe met het OV reist, alleen of met je gezin. Met OVpay gaat het soepel en simpel – je zorgt alleen dat je voldoende saldo op je rekening hebt.

De OV-chipkaart blijft gewoon geldig. Reizigers die na een Arriva-trein moeten overstappen naar een trein van de NS, wordt geadviseerd te reizen met een OV-chipkaart.

Bron: Arriva