Isolatieactie voor inwoners gemeente Oldambt

OLDAMBT – Het besparen op energie is op dit moment een veelbesproken onderwerp in veel huishoudens. Een goed geïsoleerd huis is comfortabel en zorgt ervoor dat u minder hoeft te verwarmen. Daardoor kunt u flink besparen op uw energierekening. Steeds meer bedrijven bieden het isoleren van woningen aan, voor u kan het lastig zijn om een goede keuze te maken. De gemeente Oldambt organiseert daarom in samenwerking met het Regionaal Energieloket een isolatieactie.

Isolatieactie

De isolatieactie is opgezet door de gemeente Oldambt in samenwerking met het Regionaal Energieloket. De technische specialisten van het Regionaal Energieloket hebben verschillende installateurs gevraagd een aanbod in te dienen. Deze zijn beoordeeld op onder andere prijs, kwaliteit, garantstellingen en ervaring. Hierna is de beste partij gekozen om de actie uit te voeren. Door de aankoop te bundelen kunt u isolatie aanschaffen tegen een scherpere prijs.

Inschrijven isolatieactie

U kunt zicht inschrijven voor de isolatieactie t/m 31 oktober via regionaalenergieloket.nl/acties. Wanneer u zich inschrijft, ontvangt u een uitnodiging om een digitale woningopname in te plannen met een installateur. Tijdens deze woningopname geeft de installateur advies over isolatiemogelijkheden in uw woning. Kort na de woningopname ontvangt u een persoonlijke offerte. Hierna kunt u besluiten of u meedoet met de actie.

Over het Regionaal Energieloket

Als energieloket van de gemeente Oldambt helpt het Regionaal Energieloket woningeigenaren met het verduurzamen van de woning. Door hen te informeren over duurzame maatregelen voor de woning én collectieve projecten te organiseren om samen ook daadwerkelijk aan de slag te gaan. Het Regionaal Energieloket werkt in opdracht van de gemeente Oldambt.

